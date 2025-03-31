Fenerbahçe'de kader haftası!

Milli ara dönüşü Bodrum'da 4 golle kazanarak hata yapmayan Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray derbisinden de beklediği sonuç gelince çifte bayram sevinci yaşadı.
Şampiyonluk yarışında puan farkını maç eksiğiyle 6'ya düşüren sarı-lacivertliler, gözünü sezonun kaderini değiştirebilecek iki karşılaşmaya çevirdi. Jose Mourinho ve öğrencileri Kadıköy'de oynayacakları Galatasaray ve Trabzonspor mücadelelerinde kendi kaderlerini belirleyebilir.
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Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, kazanırsa hem yarı finale yükselecek hem ezeli rakibine üst üste ikinci derbi mağlubiyetini yaşatıp psikolojik üstünlüğü ele geçirecek.
Hafta sonundaki Trabzonspor maçı da kayıpsız geçilirse Galatasaray'ın 'BAY' olduğu haftada puan farkı gerçek anlamda 3'e düşecek. Bu sayede şampiyonluk yarışını yeniden başlatmayı hedefleyen Fenerbahçe'de hem teknik heyet hem oyuncular iki maça odaklanmış durumda.
YALÇIN'DAN ŞAMPİYONLUK KEHANETİ
Sergen Yalçın, Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrasında şampiyonluk yarışı hakkında flaş bir tahminde bulundu. Ekol TV'deki programda konuşan Yalçın, "Galatasaray çok iyi durumda değil. Artık kırılganlar. Bundan sonra her yerde başlarına bir şey gelebilir. Fenerbahçe kalan 9 maçını kazansın şampiyon olur. Çünkü Galatasaray lig bitene kadar 4 puan kaybeder" yorumunu yaptı.
MOU'NUN PLANINDA SAMSUN FİRESİ
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray hakkındaki tahminleri kısmen tuttu. Portekizli tecrübe, Rams Park'taki 0-0'lık derbinin ardından, "Galibiyeti biz kaçırdık. Galatasaray da kaybedecek. Biz tüm maçlarımızı kazanmaya odaklanalım" diyerek öğrencilerini motive etmişti.
Aslan, Kasımpaşa beraberliği ve Beşiktaş yenilgisiyle 5 puan kaybetti. Bu süreçte üçte üç yapma şansını kullanamayan Fenerbahçe'de Mourinho'nun planlarındaki tek fire Kadıköy'deki Samsunspor beraberliği oldu. Kanarya bu kayıpla puan farkını 4'e düşürme şansını kaçırdı.
OLE KAFA KARIŞTIRDI
Jose Mourinho'nun derbi planlarına Ole Gunnar Solskjaer etkisi… Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanındaki maçını izleyen Mourinho, Norveçli meslektaşının santrforsuz taktiği ve ileri uçta hareketli oyuncularla Galatasaray'ın savunmasının zaaflarını ortaya çıkarması sonrasında ikilemde kaldı.
Bodrum'da dinlendirdiği Dzeko ve Tadic'i ilk 11'de oynatmayı düşünen Mourinho, santrforda Talisca, 10 numarada Szymanski planını da yardımcılarıyla görüşüyor.
Fenerbahçe'de kader haftası!
Şampiyonluk yarışında kritik viraja giren Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarıyla hem psikolojik üstünlüğü hem de puan farkını lehine çevirmek istiyor.
Milli ara dönüşü Bodrum'da 4 golle kazanarak hata yapmayan Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray derbisinden de beklediği sonuç gelince çifte bayram sevinci yaşadı.
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