Fenerbahçe'de Joshua King, kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de Joshua King, Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Joshua King, kadroya alınmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2022 20:10
Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King, Demir Grup Sivasspor karşısında kadroda yer almadı.

Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan King, sarı lacivertli takımın son oynadığı Dinamo Kiev ve İstanbulspor maçlarında kadroda yer almış ancak oyuna dahil olmamıştı.

Joshua King teknik heyet tarafından hazır olmadığı için Demir Grup Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ