Fenerbahçe'de Jose Mourinho ezberleri birer birer bozdu!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynanan Manchester United maçının kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı.
Portekizli çalıştırıcı, Manchester United müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdüğü isimlerden Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'yi Bodrum FK maçında yedek soyundururken bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'ya şans verdi. Mourinho, cezalı olan Fred'in yerine de İsmail Yüksek'i oynattı. Sipay Bodrum FK karşısında kalede Dominik Livakovic'e şans veren Mourinho, savunma 4'lüsünü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Filip Kostic'ten oluşturdu.
GALİBİYETİN MİMARI OLDU
Orta sahada İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'e şans veren Portekizli çalıştırıcı, hücumda ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü. Deneyimli hoca; çift santrfora dönüp İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de görevlendirip Szymanski'yi kulübeye çekerek ezber bozdu. Takımına 1-0 öne geçtikten sonra da hücum ağırlıklı bir oyun oynatmasıyla şaşırtmaya devam eden Mou, verdiği yeni kararlarla alkış topladı ve 2-0'lık galibiyetin mimarı oldu.
Portekizli çalıştırıcı, Manchester United müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdüğü isimlerden Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'yi Bodrum FK maçında yedek soyundururken bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'ya şans verdi. Mourinho, cezalı olan Fred'in yerine de İsmail Yüksek'i oynattı. Sipay Bodrum FK karşısında kalede Dominik Livakovic'e şans veren Mourinho, savunma 4'lüsünü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Filip Kostic'ten oluşturdu.
GALİBİYETİN MİMARI OLDU
Orta sahada İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'e şans veren Portekizli çalıştırıcı, hücumda ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü. Deneyimli hoca; çift santrfora dönüp İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de görevlendirip Szymanski'yi kulübeye çekerek ezber bozdu. Takımına 1-0 öne geçtikten sonra da hücum ağırlıklı bir oyun oynatmasıyla şaşırtmaya devam eden Mou, verdiği yeni kararlarla alkış topladı ve 2-0'lık galibiyetin mimarı oldu.