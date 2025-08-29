Sporx'in Türkiye'de ilk olarak duyurduğu "Yönetim, Jose Mourinho'nun biletini kesti! Yollar ayrılacak!" haberinin ardından resmen ayrılık geldi!
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen bitti! Sarı-lacivertli kulüp ayrılığı açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
TAZMİNATI 15 MİLYON EURO
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun göreve son verilmesinin ardından sarı-lacivertli kulüp, 62 yaşındaki teknik adama ve yardımcılarına toplamda 15 milyon euro tazminat ödeyecek.
FENERBAHÇE'DE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yaşadı. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi bitti!
Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho dönemi resmen bitti!
Fenerbahçe
