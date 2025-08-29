29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi bitti!

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho dönemi resmen bitti!

calendar 29 Ağustos 2025 10:34 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 11:26
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi bitti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sporx'in Türkiye'de ilk olarak duyurduğu "Yönetim, Jose Mourinho'nun biletini kesti! Yollar ayrılacak!" haberinin ardından resmen ayrılık geldi!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen bitti! Sarı-lacivertli kulüp ayrılığı açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

TAZMİNATI 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun göreve son verilmesinin ardından sarı-lacivertli kulüp, 62 yaşındaki teknik adama ve yardımcılarına toplamda 15 milyon euro tazminat ödeyecek.

FENERBAHÇE'DE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yaşadı. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.

 

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
