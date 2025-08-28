28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-084'
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-183'
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
1-048'
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-081'
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
1-285'
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
0-041'
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
1-039'
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
1-140'

Fenerbahçe'de Mourinho çatlağı!

Fenerbahçe'nin neredeyse şut çekemeden Benfica'ya elenmesi yönetim kurulunun sabrını taşırdı. Yöneticiler, Ali Koç'a 'Jose Mourinho'nun görevine son verin' tepkisi gösterdi.

28 Ağustos 2025 22:07
Fenerbahçe'de Mourinho çatlağı!
Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli takımın Benfica'ya neredeyse şut çekemeden elenmesi, uzun süredir ortaya koyan oyun ve son dönemde yaptığı açıklamaların ardından Jose Mourinho'nun artık destekçisi kalmadı.

Eylül ayında seçime gidecek Fenerbahçe'de yönetim kurulu, Jose Mourinho için "Yeter" diyerek tepki gösterdi.


Başkan Ali Koç ile görüşen yönetim kurulu üyeleri, Jose Mourinho'nun görevine son verilip, İsmail Kartal'ı geri getirmeyi teklif etti.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç henüz Jose Mourinho ile ilgili net karar vermezken, sarı-lacivertli takımda kısa süre içerisinde teknik direktör konusuyla ilgili gelişmeler yaşanması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
