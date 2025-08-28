Fenerbahçe'de Mourinho çatlağı!

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli takımın Benfica'ya neredeyse şut çekemeden elenmesi, uzun süredir ortaya koyan oyun ve son dönemde yaptığı açıklamaların ardından Jose Mourinho'nun artık destekçisi kalmadı.
Eylül ayında seçime gidecek Fenerbahçe'de yönetim kurulu, Jose Mourinho için "Yeter" diyerek tepki gösterdi.
Başkan Ali Koç ile görüşen yönetim kurulu üyeleri, Jose Mourinho'nun görevine son verilip, İsmail Kartal'ı geri getirmeyi teklif etti.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç henüz Jose Mourinho ile ilgili net karar vermezken, sarı-lacivertli takımda kısa süre içerisinde teknik direktör konusuyla ilgili gelişmeler yaşanması bekleniyor.
