Fenerbahçe'de İrfan Can 11'e dönüyor

İrfan Can Kahveci, Göztepe maçının devre arasında Atakan ile yaşadığı tartışma nedeniyle 2 maç ceza alan orta saha 11'e dönmeye hazırlanıyor.



Milli orta saha oyuncusu, Rizespor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Yıldız futbolcu, perşembe günü Frankfurt ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'deki yerini alacak.



İrfan Can, pazartesi günkü Gaziantep mücadelesinde de cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Başarılı oyuncu bu maçla birlikte cezasını tamamlayacak ve Beşiktaş derbisinde görev yapabilecek.





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