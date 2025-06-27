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Fenerbahçe'de imzalar için açıklama!

Fenerbahçe'de imza sürecini yöneten gruplardan yeni bir açıklama geldi.

calendar 27 Haziran 2025 17:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de imzalar için açıklama!
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Fenerbahçe'de imza sürecini yöneten gruplardan yeni açıklama geldi.

İşte yapılan o açıklama:

"27 Haziran 2025 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı tarafından tarafımıza iletilen yazıda, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı talebimize ilişkin imza beyannamelerinin 1 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak forma lansmanı nedeniyle, 30 Haziran 2025 veya 2 Temmuz 2025 tarihlerinden birinde ve saat 11:00'de teslim edilmesinin daha uygun olacağı belirtilmiştir.


Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Şekip Mosturoğlu'nun bu nezaketli talebini saygıyla karşılıyor, imza teslim gününü 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 11:00 olarak revize ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."


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