Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un bir an önce olağanüstü kongre kararı alması için başlatılan imza kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.
Koç, eylül ayındaki mali genel kurulda seçime gidilebileceğini açıklamasına rağmen muhalefet haziran ayı içinde sandıkların kurulması konusunda ısrarcı.
AZİZ YILDIRIM İLE İLGİ ARTTI
Eski başkan Aziz Yıldırım'ın 16.465 imza toplanması halinde aday olacağını açıklaması kampanyaya ilgiyi artırdı. Koç'la arası iyi olan muhaliflerin, bayramdan sonra başkana seçimi haziran ayına alması için istekte bulunacağı öğrenildi.
Başkan kabul etmezse, imza sayısı ile seçime gidilecek. İmzaların 10 bin bandını aştığı bilgisi var. Koç'un imzalarla olacak seçimi eylüle kadar erteleme hakkı olduğu ise gelen bilgiler arasında.
Koç, eylül ayındaki mali genel kurulda seçime gidilebileceğini açıklamasına rağmen muhalefet haziran ayı içinde sandıkların kurulması konusunda ısrarcı.
AZİZ YILDIRIM İLE İLGİ ARTTI
Eski başkan Aziz Yıldırım'ın 16.465 imza toplanması halinde aday olacağını açıklaması kampanyaya ilgiyi artırdı. Koç'la arası iyi olan muhaliflerin, bayramdan sonra başkana seçimi haziran ayına alması için istekte bulunacağı öğrenildi.
Başkan kabul etmezse, imza sayısı ile seçime gidilecek. İmzaların 10 bin bandını aştığı bilgisi var. Koç'un imzalarla olacak seçimi eylüle kadar erteleme hakkı olduğu ise gelen bilgiler arasında.
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