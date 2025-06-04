Fenerbahçe'de imza süreci hız kazandı!

Aziz Yıldırım 16 bin 465 imza istedi muhalefet ayağa kalktı. İmza sayısı 10 bini geçerken Ali Koç'a yakın muhaliflerin bayram sonrası başkana seçimi erkene alması için istekte bulunacağı öğrenildi.

calendar 04 Haziran 2025 11:03
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de imza süreci hız kazandı!
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un bir an önce olağanüstü kongre kararı alması için başlatılan imza kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.

Koç, eylül ayındaki mali genel kurulda seçime gidilebileceğini açıklamasına rağmen muhalefet haziran ayı içinde sandıkların kurulması konusunda ısrarcı.

AZİZ YILDIRIM İLE İLGİ ARTTI

Eski başkan Aziz Yıldırım'ın 16.465 imza toplanması halinde aday olacağını açıklaması kampanyaya ilgiyi artırdı. Koç'la arası iyi olan muhaliflerin, bayramdan sonra başkana seçimi haziran ayına alması için istekte bulunacağı öğrenildi.


Başkan kabul etmezse, imza sayısı ile seçime gidilecek. İmzaların 10 bin bandını aştığı bilgisi var. Koç'un imzalarla olacak seçimi eylüle kadar erteleme hakkı olduğu ise gelen bilgiler arasında.


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