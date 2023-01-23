Fenerbahçe'de iki sakatlık

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de iki isim sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de iki sakatlık
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23 Ocak 2023 19:04
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de iki isim sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

Teknik direktörü Jorge Jesus ilk 11'de Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi'ye şans verirken, Bright Osayi-Samuel ve Joshua King sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı. 

Sarı-lacivertlilerde Gustavo Henrique de maç kadrosunda yer almadı.
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