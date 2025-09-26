26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00

Fenerbahçe'de iki efsane hamlesi: Volkan Demirel & Aykut Kocaman

Fenerbahçe'de Samandıra'yı ayağa kaldırmak için Volkan Demirel'e yöneticilik teklifi yapılırken, Tedesco'nun ayrılığı halinde teknik direktörlük için Aykut Kocaman ismi gündeme geldi.

calendar 26 Eylül 2025 08:40 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 08:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de iki efsane hamlesi: Volkan Demirel & Aykut Kocaman
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de teknik direktör gündemi kadar Samandıra'daki atmosfer de masada.

Göreve gelir gelmez ilk teşhisini Samandıra olarak koyan Başkan Sadettin Saran, buradaki düşük enerjili ve moralsiz havayı değiştirmek için harekete geçti.

"Samandıra'da ölü toprağı var" sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koyan Saran, futbolcuların aile ortamında motivasyonu yüksek bir atmosferde buluşması gerektiğini düşünüyor.


VOLKAN DEMİREL DÖNÜYOR

Yıllarca Fenerbahçe kalesini koruyan ve hem karakteri hem de liderliğiyle camiada büyük saygı gören Volkan Demirel'e futbol operasyonlarında yöneticilik teklifi götürüldü. Teklife sıcak bakan 43 yaşındaki eski kaptan, Samandıra'nın yeniden ayağa kaldırılmasında kilit rol üstlenecek.

TEDESCO GİDERSE, AYKUT KOCAMAN GELECEK

Bu arada Tedesco'nun görevine son verilmesi halinde camianın efsane ismi Aykut Kocaman takımın başına geçecek. 60 yaşındaki Kocaman, en son 2021'de Başakşehir'i çalıştırmıştı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.