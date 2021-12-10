Fenerbahçe'de Henry Onyekuru harekatı

Olympiakos'tan ayrılma kararı alan Henry Onyekuru, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Fenerbahçe, Henry Onyekuru konusunda gelişmeleri yakından takip ediyor. Onyekuru, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de Henry Onyekuru harekatı
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10 Aralık 2021 14:03
Fenerbahçe'de Henry Onyekuru sesleri... Sezon başında 4.5 milyon euro ödenerek Olympiakos'a transfer olan Henry Onyekuru, ocak ayında Yunanistan'dan ayrılma kararı aldı.

TÜRKİYE İHTİMALİ YÜKSEK

Bir süre Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki oyuncunun yeniden Türkiye'ye geri dönme ihtimali çok yüksek. Fenerbahçe, Nijeryalı oyuncu ile yakından ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, Onyekuru konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Genç oyuncu Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde de yer alıyor.

HENRY ONYEKURU 1 GOL 1 ASİST YAPTI

Henry Onyekuru'nun Yunanistan ekibi Olympiakos ile 2025 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 17 maçta sadece 937 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu bu süre içinde 1 gol, 1 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Transfermarkt adlı internet sitesinin verilerine göre Nijeryalı oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro. Başarılı oyuncunun Galatasaray forması giydiği 2019 yılında piyasa değeri ise 10 milyon euro kadar çıkmıştı.


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