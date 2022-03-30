Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen F.Bahçe Ligue 1 temsilcisi Stade Reims forması giyen Ghislain Konan'ı gündemine aldı. Sarı lacivertliler kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki Fildişili sol bek ve menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.



Fenerbahçe yönetimi devre arasında Reims kulübüyle Konan transferi için anlaşmaya varmış, ancak oyuncunun imza parası istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Sarı lacivertliler birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde yer alan Konan transferini bu kez gerçekleştirmek istiyor ve bonservis bedeli ödemeyeceği için oyuncuya imza parası vermeyi de planlıyor.



Fenerbahçe'nin Konan'a 1 milyon Euro imza parası ve oyuncuya da yıllık 1.2 milyon Euro yıllık ücret ve başarı bonusları önerdiği öğrenildi. Fildişi Milli Takımı forması da giyen Konan Reims'de bu sezon 23 maçta forma giydi 1 gol, 2 asist yaptı





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