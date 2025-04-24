Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp, adaylığını açıklayacak

Fenerbahçe Kulübü'nde Kayserispor beraberliği sonrası Ali Koç ve yönetimine tepkiler meydana gelirken, yeni bir iddia gündeme geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Hakan Bilal Kutlualp'in cumartesi günü düzenlenecek olan Yüksek Divan Kurulu'nda adaylığını açıklayacağı öne sürüldü.
Öte yandan Hakan Bilal Kutlualp, 4 gün önce kendi X hesabından yaptığı paylaşımla adaylığın sinyalini verdi.
Kutlualp paylaşımında "Fenerbahçe'nin önünü açın, hem de gecikmeden.. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız." ifadelerini kullandı.
SAADETTİN SARAN DA ADAY....
Fenerbahçe için Sadettin Saran 'olağanüstü kongre' çağrısı yapmayacak ve herhangi bir seçim hazırlığı içerisinde değil.
Sadettin Saran, seçim kararı alınırsa başkanlığa kesin ve şartsız aday olacak.
Hakan Bilal Kutlualp'in cumartesi günü düzenlenecek olan Yüksek Divan Kurulu'nda adaylığını açıklayacağı öne sürüldü.
Öte yandan Hakan Bilal Kutlualp, 4 gün önce kendi X hesabından yaptığı paylaşımla adaylığın sinyalini verdi.
Kutlualp paylaşımında "Fenerbahçe'nin önünü açın, hem de gecikmeden.. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız." ifadelerini kullandı.
SAADETTİN SARAN DA ADAY....
Fenerbahçe için Sadettin Saran 'olağanüstü kongre' çağrısı yapmayacak ve herhangi bir seçim hazırlığı içerisinde değil.
Sadettin Saran, seçim kararı alınırsa başkanlığa kesin ve şartsız aday olacak.