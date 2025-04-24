Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp, adaylığını açıklayacak

26 Nisan Cumartesi tarihinde düzenlenecek olan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda, Hakan Bilal Kutlualp başkanlık için adaylığını açıklayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp, adaylığını açıklayacak
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24 Nisan 2025 18:11
Son güncelleme 24 Nisan 2025 18:29
Fenerbahçe Kulübü'nde Kayserispor beraberliği sonrası Ali Koç ve yönetimine tepkiler meydana gelirken, yeni bir iddia gündeme geldi.

Hakan Bilal Kutlualp'in cumartesi günü düzenlenecek olan Yüksek Divan Kurulu'nda adaylığını açıklayacağı öne sürüldü.

Öte yandan Hakan Bilal Kutlualp, 4 gün önce kendi X hesabından yaptığı paylaşımla adaylığın sinyalini verdi.

Kutlualp paylaşımında "Fenerbahçe'nin önünü açın, hem de gecikmeden.. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız." ifadelerini kullandı.

SAADETTİN SARAN DA ADAY....

Fenerbahçe için Sadettin Saran 'olağanüstü kongre' çağrısı yapmayacak ve herhangi bir seçim hazırlığı içerisinde değil.

Sadettin Saran, seçim kararı alınırsa başkanlığa kesin ve şartsız aday olacak.

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