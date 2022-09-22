Fenerbahçe'de golcüler geçen sezonların acısını çıkartıyor

Fenerbahçe'de forvet hattı makine gibi… Sarı-lacivertliler, 8'i Avrupa Ligi ve 6'sı lig olmak üzere 14 maç oynadı, bu maçlarda 35 gol atarken bu goller 18 farklı oyuncudan geldi.



Son yıllarda forvetlerden istenen verimi alamayan Fenerbahçe, Jorge Jesus ile birlikte istenilen forvet hattına ulaştı. Ali Koç döneminde 2018-19'da tüm kulvarlarda toplam 17 gol, 2019-20 sezonunda 21 gol, 2020-21 sezonunda 32 gol, 2021-22 sezonunda forvet oyuncuları 35 gol atarken daha sezonun başı olmasına rağmen bu sezon Fenerbahçe forvet oyuncularından 16 gol katkısı aldı.



VALENCIA FIRTINA GİBİ



Ekvadorlu golcü Valencia da bu sezona fırtına gibi başladı, kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı. Şu anda 8 gole ulaşan Valencia, en skorer isim konumunda. Joshua King'in 3 ve Serdar Dursun'un 2 golü bulunurken Joao Pedro ile Batshuayi 1'er kez fileleri havalandırdı. Takımdan ayrılan Berisha'nın da 1 golü vardı. Mevcut kadrodan Luan Peres, Arao, Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nun golü bulunmuyor, bu 4 oyuncunun dışındaki tüm oyuncular fileleri havalandırdı.



DURAN TOP SİLAHI GUSTAVO



Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, gizli golcü konumunda. Henrique, duran toplarda şu ana dek 2 gol attı ve 1 de asist yaptı. Duran toplarda uzun boyu nedeniyle sambacının hava topu etkinliğinden faydalanmak isteyen Jesus, duran toplarda hücuma çıkarak takıma destek vermesini istiyor.



2018-19 SEZONU



Soldado: 7 gol

Slimani: 5 gol

Frey: 5 gol

2019-20 SEZONU

Mevlüt: 4 gol

Vedat Muriqi: 17 gol

Allahyar: 0 gol



2020-21 SEZONU



Cisse: 5 gol

Valencia: 13 gol

Thiam: 8 gol

Samatta: 6 gol

Ademi: 0 gol



2021-22 SEZONU



Berisha: 7 gol

Valencia: 13 gol

Serdar Dursun: 15 gol



2022-23 SEZONU (DEVAM EDİYOR)



Valencia: 8 gol

Joshua King: 3 gol

Serdar Dursun: 2 gol

Joao Pedro: 1 gol

Batshuayi: 1 gol

Berisha (Ayrıldı): 1 gol





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