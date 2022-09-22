Fenerbahçe'de golcüler geçen sezonların acısını çıkartıyor

Fenerbahçe'de forvet hattı makine gibi… Sarı-lacivertliler, 8'i Avrupa Ligi ve 6'sı lig olmak üzere 14 maç oynadı, bu maçlarda 35 gol atarken bu goller 18 farklı oyuncudan geldi.
Son yıllarda forvetlerden istenen verimi alamayan Fenerbahçe, Jorge Jesus ile birlikte istenilen forvet hattına ulaştı. Ali Koç döneminde 2018-19'da tüm kulvarlarda toplam 17 gol, 2019-20 sezonunda 21 gol, 2020-21 sezonunda 32 gol, 2021-22 sezonunda forvet oyuncuları 35 gol atarken daha sezonun başı olmasına rağmen bu sezon Fenerbahçe forvet oyuncularından 16 gol katkısı aldı.
VALENCIA FIRTINA GİBİ
Ekvadorlu golcü Valencia da bu sezona fırtına gibi başladı, kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı. Şu anda 8 gole ulaşan Valencia, en skorer isim konumunda. Joshua King'in 3 ve Serdar Dursun'un 2 golü bulunurken Joao Pedro ile Batshuayi 1'er kez fileleri havalandırdı. Takımdan ayrılan Berisha'nın da 1 golü vardı. Mevcut kadrodan Luan Peres, Arao, Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nun golü bulunmuyor, bu 4 oyuncunun dışındaki tüm oyuncular fileleri havalandırdı.
DURAN TOP SİLAHI GUSTAVO
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, gizli golcü konumunda. Henrique, duran toplarda şu ana dek 2 gol attı ve 1 de asist yaptı. Duran toplarda uzun boyu nedeniyle sambacının hava topu etkinliğinden faydalanmak isteyen Jesus, duran toplarda hücuma çıkarak takıma destek vermesini istiyor.
2018-19 SEZONU
Soldado: 7 gol
Slimani: 5 gol
Frey: 5 gol
2019-20 SEZONU
Mevlüt: 4 gol
Vedat Muriqi: 17 gol
Allahyar: 0 gol
2020-21 SEZONU
Cisse: 5 gol
Valencia: 13 gol
Thiam: 8 gol
Samatta: 6 gol
Ademi: 0 gol
2021-22 SEZONU
Berisha: 7 gol
Valencia: 13 gol
Serdar Dursun: 15 gol
2022-23 SEZONU (DEVAM EDİYOR)
Valencia: 8 gol
Joshua King: 3 gol
Serdar Dursun: 2 gol
Joao Pedro: 1 gol
Batshuayi: 1 gol
Berisha (Ayrıldı): 1 gol
Son yıllarda forvetlerden istenen verimi alamayan Fenerbahçe, Jorge Jesus ile birlikte istenilen forvet hattına ulaştı. Ali Koç döneminde 2018-19'da tüm kulvarlarda toplam 17 gol, 2019-20 sezonunda 21 gol, 2020-21 sezonunda 32 gol, 2021-22 sezonunda forvet oyuncuları 35 gol atarken daha sezonun başı olmasına rağmen bu sezon Fenerbahçe forvet oyuncularından 16 gol katkısı aldı.
VALENCIA FIRTINA GİBİ
Ekvadorlu golcü Valencia da bu sezona fırtına gibi başladı, kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı. Şu anda 8 gole ulaşan Valencia, en skorer isim konumunda. Joshua King'in 3 ve Serdar Dursun'un 2 golü bulunurken Joao Pedro ile Batshuayi 1'er kez fileleri havalandırdı. Takımdan ayrılan Berisha'nın da 1 golü vardı. Mevcut kadrodan Luan Peres, Arao, Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nun golü bulunmuyor, bu 4 oyuncunun dışındaki tüm oyuncular fileleri havalandırdı.
DURAN TOP SİLAHI GUSTAVO
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, gizli golcü konumunda. Henrique, duran toplarda şu ana dek 2 gol attı ve 1 de asist yaptı. Duran toplarda uzun boyu nedeniyle sambacının hava topu etkinliğinden faydalanmak isteyen Jesus, duran toplarda hücuma çıkarak takıma destek vermesini istiyor.
2018-19 SEZONU
Soldado: 7 gol
Slimani: 5 gol
Frey: 5 gol
2019-20 SEZONU
Mevlüt: 4 gol
Vedat Muriqi: 17 gol
Allahyar: 0 gol
2020-21 SEZONU
Cisse: 5 gol
Valencia: 13 gol
Thiam: 8 gol
Samatta: 6 gol
Ademi: 0 gol
2021-22 SEZONU
Berisha: 7 gol
Valencia: 13 gol
Serdar Dursun: 15 gol
2022-23 SEZONU (DEVAM EDİYOR)
Valencia: 8 gol
Joshua King: 3 gol
Serdar Dursun: 2 gol
Joao Pedro: 1 gol
Batshuayi: 1 gol
Berisha (Ayrıldı): 1 gol
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