Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile ayrılık kararı!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, Samandıra'da değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
Devin Özek ile yollarını ayırma kararı alan yönetim, Gökhan Gönül ile de vedalaşmayı düşünüyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Yardımcı Antrenör Gökhan Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı.
Gökhan Gönül, Domenico Tedesco ile anlaşılmasının ardından İtalyan teknik adamın yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştı.
Devin Özek ile yollarını ayırma kararı alan yönetim, Gökhan Gönül ile de vedalaşmayı düşünüyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Yardımcı Antrenör Gökhan Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı.
Gökhan Gönül, Domenico Tedesco ile anlaşılmasının ardından İtalyan teknik adamın yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştı.