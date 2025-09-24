Fenerbahçe'de galibiyet yemini!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında 24 Eylül Çarşamba günü Dinamo Zagreb'e konuk olacak.
Hırvatistan'daki mücadele Maksimir Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard'ın yardımcılıklarını ise Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Sarı-lacivertli temsilcimizde bu zorlu mücadele öncesinde tek hedef galibiyet. Futbolcular ve teknik heyet, yeni başkan Sadettin Saran'a 'zaferle hoş geldin' demek istiyor.
Ligde son iki maçından beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco da futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı yaptı.
İtalyan çalıştırıcının öğrencilerine; "Bu renklere gönül veren herkese borcumuz var. Avrupa'ya galibiyetle başlayalım hem camiamıza kendimizi affettirelim hem de yeni başkanımıza güzel bir hoş geldin hediyesi verelim" dediği öğrenildi. Sarı-lacivertli futbolcular da kendi aralarında galibiyet yemini etti.
