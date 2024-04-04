Fenerbahçe'de galibiyet serisi 6 maça çıktı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligdeki galibiyet serisini de 6'ya çıkardı.
Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1, Kasımpaşa'yı sahasında 2-1, Atakaş Hatayspor'u rakip sahada 2-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u taraftarının önünde 4-1 ve Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor'u evinde 4-2 yenerek son 6 lig maçında hanesine 18 puan yazdırdı.
Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1, Kasımpaşa'yı sahasında 2-1, Atakaş Hatayspor'u rakip sahada 2-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u taraftarının önünde 4-1 ve Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor'u evinde 4-2 yenerek son 6 lig maçında hanesine 18 puan yazdırdı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU