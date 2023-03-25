Fenerbahçe'de forvete sürpriz aday: Premier Lig golcüsü

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Everton forması giyen Neal Maupay'i gündemine aldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de forvete sürpriz aday: Premier Lig golcüsü
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25 Mart 2023 11:27
Galatasaray'ın ensesine dayanan ve şampiyonluk umutlarını artıran Fenerbahçe bir yandan da transferde hareketli saatler geçiriyor. Joshua King ve Joao Pedro'nun formundan memnun olmayan Sarı-Lacivertliler, tartışma yaratacak bir transfer için görüşmelere başladı.

SEZON BAŞINDA TRANSFER EDİLDİ

Başkan Ali Koç 2023-24 sezonunun transfer hamlelerine şimdiden başlarken, kulübe futbolcu önerisi yağıyor. Bu isimlerden biri de Neal Maupay oldu.

Ali Koç ve ekibinin, 26 yaşındaki forvet için görüşmelere başladığı iddia edildi. Everton, Fransız golcüyü sezon başında 11,8 milyon euroya transfer etmiş ve 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Everton'da bu sezon 20 maça çıkan Maupay, bu maçlarda sadece 1 gol atabildi.

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