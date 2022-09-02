Fenerbahçe'de forvet tansiyonu

Ali Koç döneminde yüze yakın transfer gören Fenerbahçe, bir türlü aradığı golcüyü bulamadı.
Slimani ve Frey ile başlayan macerada dünya çapında çok isim gündeme geldi ancak hayaller hiç gerçeğe dönüşmedi. Bu sezon da 8 yabancıya imza attıran sarı lacivertliler çok sayıda golcüyle dirsek teması kurmasına rağmen henüz camiayı coşturacak bir hamle yapamadı.
Andrea Belotti, Alassane Plea, Artem Dyzuba, Alexander Sörloth gibi Maxi Gomez de suya düştü.
TANSİYON YÜKSELDİ
Kimisinin yıllık ücreti çok geldi. Kiminin kulübü ikna olmadı. Kimisinden ise Fenerbahçe vazgeçti.
Maxi Gomez'in Trabzonspor'a transferinden sonra camiada isyan sesleri yükselmeye başladı. Yurt dışındaki başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü görüşmelerle flaş bir transfere hazırlandığı belirtilse de tansiyon imza atılmadan düşecek görünmüyor.
Listedeki isimlerin, Luis Muriel (31), Antony Martial (26), Sardar Azmoun (27) ve Michy Batshuayi (28) olduğu iddia ediliyor.
ALİ KOÇ DÖNEMİNDE ALINAN GOLCÜLER
Islam Slimani: 25 maç 5 gol
Michael Frey: 23 maç 5 gol
Allahyar Sayyadmanesh: 3 maç
Mevlüt Erdinç: 19 maç 4 gol
Vedat Muriqi: 36 maç 17 gol
Mergim Berisha: 32 maç 8 gol
Kemal Ademi: 8 maç 1 gol
Papiss Cisse: 28 maç 5 gol
Mbwana Samatta: 33 maç 6 gol
Enner Valencia: 76 maç 32 gol
Mame Thiam: 34 maç 8 gol
Serdar Dursun: 47 maç 17 gol
Slimani ve Frey ile başlayan macerada dünya çapında çok isim gündeme geldi ancak hayaller hiç gerçeğe dönüşmedi. Bu sezon da 8 yabancıya imza attıran sarı lacivertliler çok sayıda golcüyle dirsek teması kurmasına rağmen henüz camiayı coşturacak bir hamle yapamadı.
Andrea Belotti, Alassane Plea, Artem Dyzuba, Alexander Sörloth gibi Maxi Gomez de suya düştü.
TANSİYON YÜKSELDİ
Kimisinin yıllık ücreti çok geldi. Kiminin kulübü ikna olmadı. Kimisinden ise Fenerbahçe vazgeçti.
Maxi Gomez'in Trabzonspor'a transferinden sonra camiada isyan sesleri yükselmeye başladı. Yurt dışındaki başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü görüşmelerle flaş bir transfere hazırlandığı belirtilse de tansiyon imza atılmadan düşecek görünmüyor.
Listedeki isimlerin, Luis Muriel (31), Antony Martial (26), Sardar Azmoun (27) ve Michy Batshuayi (28) olduğu iddia ediliyor.
ALİ KOÇ DÖNEMİNDE ALINAN GOLCÜLER
Islam Slimani: 25 maç 5 gol
Michael Frey: 23 maç 5 gol
Allahyar Sayyadmanesh: 3 maç
Mevlüt Erdinç: 19 maç 4 gol
Vedat Muriqi: 36 maç 17 gol
Mergim Berisha: 32 maç 8 gol
Kemal Ademi: 8 maç 1 gol
Papiss Cisse: 28 maç 5 gol
Mbwana Samatta: 33 maç 6 gol
Enner Valencia: 76 maç 32 gol
Mame Thiam: 34 maç 8 gol
Serdar Dursun: 47 maç 17 gol