Fenerbahçe'de forvet tansiyonu

TANSİYON YÜKSELDİ

ALİ KOÇ DÖNEMİNDE ALINAN GOLCÜLER

Ali Koç döneminde yüze yakın transfer gören Fenerbahçe, bir türlü aradığı golcüyü bulamadı.Slimani ve Frey ile başlayan macerada dünya çapında çok isim gündeme geldi ancak hayaller hiç gerçeğe dönüşmedi. Bu sezon da 8 yabancıya imza attıran sarı lacivertliler çok sayıda golcüyle dirsek teması kurmasına rağmen henüz camiayı coşturacak bir hamle yapamadı.Andrea Belotti, Alassane Plea, Artem Dyzuba, Alexander Sörloth gibi Maxi Gomez de suya düştü.Kimisinin yıllık ücreti çok geldi. Kiminin kulübü ikna olmadı. Kimisinden ise Fenerbahçe vazgeçti.Maxi Gomez'in Trabzonspor'a transferinden sonra camiada isyan sesleri yükselmeye başladı. Yurt dışındaki başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü görüşmelerle flaş bir transfere hazırlandığı belirtilse de tansiyon imza atılmadan düşecek görünmüyor.Listedeki isimlerin, Luis Muriel (31), Antony Martial (26), Sardar Azmoun (27) ve Michy Batshuayi (28) olduğu iddia ediliyor.Islam Slimani: 25 maç 5 golMichael Frey: 23 maç 5 golAllahyar Sayyadmanesh: 3 maçMevlüt Erdinç: 19 maç 4 golVedat Muriqi: 36 maç 17 golMergim Berisha: 32 maç 8 golKemal Ademi: 8 maç 1 golPapiss Cisse: 28 maç 5 golMbwana Samatta: 33 maç 6 golEnner Valencia: 76 maç 32 golMame Thiam: 34 maç 8 golSerdar Dursun: 47 maç 17 gol