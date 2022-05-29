Fenerbahçe'de Trabzonspor'dan transfer edilen ancak istenilen performansı sergileyemeyen Filip Novak ile yollar ayrılacak.



Kanarya yabancı kontenjanını da düşünerek Çekyalı sol beki göndermeyi planlıyor. Kulübe teklifler de geldi. Rakam yeterli bulunmadı ancak yine de gönderilecek.



Tecrübeli isim ise kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor.



