Fenerbahçe'de fark orta sahada!

Fenerbahçe'de orta saha oyuncuları takımlarını sırtlıyor... Son olarak Gaziantep FK maçında takımın orta alan oyuncularından Miha Zajc rakip fileleri sarsıp ligdeki gol sayısını 9'a çıkarırken Mert Hakan Yandaş ise karşılaşmada asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.



Fenerbahçe'de özellikle son dönemde yakalanan çıkışta orta saha oyuncuları büyük bir paya sahip olurken, Sarı-lacivertli takımın ligde kaydettiği 67 golün 53'üne orta sahalar direkt olarak imzasını attı. Fenerbahçe'de geride kalan 35 maçlık lig maratonunda skora en fazla katkı yapan orta saha oyuncusu ise 9 gol, 2 asistle 11 gole imzasını atan Miha Zajc oldu. Zajc'ın ardında ise en skorer orta saha konumunda 8 gol 2 asistle şu an kadro dışı olan Mesut Özil bulunuyor.



Fenerbahçe'de diğer orta saha oyuncularından İrfan Can Kahveci 3 gol, 6 asist, Arda Güler 3 gol, 3 asist ve Merk Hakan 7 asistle en çok skor katkısı veren orta sahalara konumunda. Sarı-Lacivertliler'de orta saha oyuncularından ayrıca Pelkas'ın 4 golü, Crespo'nun 1 gol, 2 asisti, Gustavo'nun 1 golü, Jose Sosa'nın ise 2 asisti bulunuyor.



Fenerbahçe'de orta saha oyuncuları ligde şu ana kadar 29 kez fileleri havalandırırken, 24 kez de gol pası vererek takımlarının hücum performansına önemli bir katkı sağladı.



Orta sahada rakiplerine fark yaratan Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sonrası ligde en fazla puan takım olmayı da başardı.



İşte Fenerbahçe'de orta saha oyuncularının skora yaptıkları katkı:

Miha Zajc: 9 gol-2 asist

Arda Güler: 3 gol-3 asist

Mesut Özil: 8 gol-2 asist

İrfan Can: 3 gol- 6 asist

Dimitris Pelkas: 4 gol

Mert Hakan Yandaş: 7 asist

Miguel Crespo: 1 gol- 2 asist

Jose Sosa: 2 asist

Luiz Gustavo: 1 gol





