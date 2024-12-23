Fenerbahçe'de En-Nesyri belirsizliği!

Fenerbahçe'de son haftalarda yükselişe geçen ve son 12 resmi maçın 10'unda 11 kez skor katkısı yapan Youssef En- Nesyri'nin durumu belirsizliğini koruyor.
MOURINHO İLE GÖRÜŞME
Arabistan'dan 30 milyon euro'nun üzerinde teklif gelmesinin ardından yönetimden bazı isimlerin Faslı yıldızın satılmasını istediği belirtildi. Fenerbahçe Başkan Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho'yla ara sonrasında bir araya gelecek ve Youssef En-Nesyri'nin durumunu konuşacak. Jose Mourinho, daha önce En-Nesyri için gelen teklifi veto etmişti.
PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ
Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 24 maçta süre bulan En-Nesyri, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı ve güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
MOURINHO İLE GÖRÜŞME
Arabistan'dan 30 milyon euro'nun üzerinde teklif gelmesinin ardından yönetimden bazı isimlerin Faslı yıldızın satılmasını istediği belirtildi. Fenerbahçe Başkan Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho'yla ara sonrasında bir araya gelecek ve Youssef En-Nesyri'nin durumunu konuşacak. Jose Mourinho, daha önce En-Nesyri için gelen teklifi veto etmişti.
PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ
Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 24 maçta süre bulan En-Nesyri, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı ve güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.