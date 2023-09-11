Fenerbahçe'nin Temmuz 2022'de 2 milyon Euro bonservisle Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Emre Mor'un kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor. Konferans Ligi kadrosuna dahil edilmeyen yıldız solak için bizzat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yapıldığı öğrenildi.
KARAGÜMRÜK'TE YENİDEN DOĞDU
Bir anda yıldızı parlayan, çıtayı Borussia Dortmund'a kadar çıkaran Emre Mor, daha sonra beklentilerin altında kaldı. Galatasaray, Celta Vigo ve Olymipakos'ta istenileni veremeyen genç oyuncu, Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük'te adeta yeniden doğdu.
2 MİLYON EURO BONSERVİSLE GELDİ
Yaptığı çıkış sonrası adından söz ettiren ve kalitesini ispatlayan Emre, Temmuz 2022'de 2 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'nin yolunu tutarken Sarı Lacivertli kulübün efsanesi Volkan Demirel, öğrencisini şu sözlerle anlattı:
VOLKAN DEMİREL: "O, KENDİYLE KAVGALIYDI"
"Karagümrük'ün başına geçtiğimde, Emre Mor'dan nasıl daha fazla yararlanırım sorusuna yanıt aradım. Oyuncuyla yaptığım görüşmelerde anladım ki onun kavgası ne karşı takım oyuncularıyla, ne taraftarlar ne de hakemleydi. O, kendiyle kavgalıydı. Bir şeyleri başaramamanın sıkıntısını yaşayıp, onu dışa vuruyordu. Emre Mor'la yaptığım görüşmede yeteneklerini iyi kullanması gerektiğini, futbolun sadece çalım ve şut atmaktan ibaret olmadığını söyledim. Bireysel oyununun takım oyunuyla birleştiği anda neler yapabileceğini anladı."
TALİHSİZ BAŞLANGIÇ!
Forma şansı bulduğunda fırsatı iyi değerlendiren Emre, bu sezona ise talihsiz başladı. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya'da 1 resmi maçta 11 dakika süre alabilen o karşılaşmada da sakatlandı. Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynadığı Avrupa Konferans Ligi maçında sakatlanan Emre Mor, bir süre sahalardan uzak kaldı.
SÜPER LİG'DEN TALİP
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Konferans Ligi'nde mücadele edecek oyuncuların isimleri UEFA'ya bildirilmişti. Yıldız futbolcu Emre Mor, Konferans Ligi kadrosunda yer almadı. Bu gelişme üzerine Adana Demirspor'un Emre Mor'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi.
BAŞKAN MURAT SANCAK BİZZAT DEVREDE
Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan Emre Mor bu karşılaşmalarda 6 gol, 3 asistlik katkı sağlarken bu sezonki sükseli planlamanın gölgesinde kalınca gözden düştü. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Emre için bizzat devreye girdi. Fenerbahçe'yle yapılan görüşmede oyuncunun bonservisle takıma kazandırılması adına teklif yapıldı. Ancak Sarı-Lacivertliler, oyuncuyu bonservisle bırakmadı.
ŞANS BULMAK İSTİYOR
Adana Demirspor da bunun üzerine kiralık seçeneğini masaya koydu. Emre Mor'un da şans bulma arzusu Adana Demirspor ihtimalini oldukça yükseltmiş durumda. Fenerbahçe, Emre ile ilgili kararını kısa süre içinde verecek ve genç oyuncu sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a imzayı atacak.
İLK SEZONUNDA 41 MAÇTA 9 GOLE KATKI
Fatih Karagümrük'ü çalıştırdığı dönemde yıldızı sönmüş ve beklentilerin dibe vurduğu Emre Mor'u yeniden zirveye çıkaran Demirel, genç oyuncuyla iyi ilişkiler kurmuş ve performansının artmasında etkili olmuştu. Emre, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olarak yeniden büyük takım tecrübesi yaşarken Kanarya'daki ilk sezonunda çıktığı 41 resmi maçta 6 gol, 3 asist skora katkı sağladı.
KARAGÜMRÜK'TE YENİDEN DOĞDU
Bir anda yıldızı parlayan, çıtayı Borussia Dortmund'a kadar çıkaran Emre Mor, daha sonra beklentilerin altında kaldı. Galatasaray, Celta Vigo ve Olymipakos'ta istenileni veremeyen genç oyuncu, Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük'te adeta yeniden doğdu.
2 MİLYON EURO BONSERVİSLE GELDİ
Yaptığı çıkış sonrası adından söz ettiren ve kalitesini ispatlayan Emre, Temmuz 2022'de 2 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'nin yolunu tutarken Sarı Lacivertli kulübün efsanesi Volkan Demirel, öğrencisini şu sözlerle anlattı:
VOLKAN DEMİREL: "O, KENDİYLE KAVGALIYDI"
"Karagümrük'ün başına geçtiğimde, Emre Mor'dan nasıl daha fazla yararlanırım sorusuna yanıt aradım. Oyuncuyla yaptığım görüşmelerde anladım ki onun kavgası ne karşı takım oyuncularıyla, ne taraftarlar ne de hakemleydi. O, kendiyle kavgalıydı. Bir şeyleri başaramamanın sıkıntısını yaşayıp, onu dışa vuruyordu. Emre Mor'la yaptığım görüşmede yeteneklerini iyi kullanması gerektiğini, futbolun sadece çalım ve şut atmaktan ibaret olmadığını söyledim. Bireysel oyununun takım oyunuyla birleştiği anda neler yapabileceğini anladı."
TALİHSİZ BAŞLANGIÇ!
Forma şansı bulduğunda fırsatı iyi değerlendiren Emre, bu sezona ise talihsiz başladı. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya'da 1 resmi maçta 11 dakika süre alabilen o karşılaşmada da sakatlandı. Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynadığı Avrupa Konferans Ligi maçında sakatlanan Emre Mor, bir süre sahalardan uzak kaldı.
SÜPER LİG'DEN TALİP
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Konferans Ligi'nde mücadele edecek oyuncuların isimleri UEFA'ya bildirilmişti. Yıldız futbolcu Emre Mor, Konferans Ligi kadrosunda yer almadı. Bu gelişme üzerine Adana Demirspor'un Emre Mor'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi.
BAŞKAN MURAT SANCAK BİZZAT DEVREDE
Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan Emre Mor bu karşılaşmalarda 6 gol, 3 asistlik katkı sağlarken bu sezonki sükseli planlamanın gölgesinde kalınca gözden düştü. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Emre için bizzat devreye girdi. Fenerbahçe'yle yapılan görüşmede oyuncunun bonservisle takıma kazandırılması adına teklif yapıldı. Ancak Sarı-Lacivertliler, oyuncuyu bonservisle bırakmadı.
ŞANS BULMAK İSTİYOR
Adana Demirspor da bunun üzerine kiralık seçeneğini masaya koydu. Emre Mor'un da şans bulma arzusu Adana Demirspor ihtimalini oldukça yükseltmiş durumda. Fenerbahçe, Emre ile ilgili kararını kısa süre içinde verecek ve genç oyuncu sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a imzayı atacak.
İLK SEZONUNDA 41 MAÇTA 9 GOLE KATKI
Fatih Karagümrük'ü çalıştırdığı dönemde yıldızı sönmüş ve beklentilerin dibe vurduğu Emre Mor'u yeniden zirveye çıkaran Demirel, genç oyuncuyla iyi ilişkiler kurmuş ve performansının artmasında etkili olmuştu. Emre, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olarak yeniden büyük takım tecrübesi yaşarken Kanarya'daki ilk sezonunda çıktığı 41 resmi maçta 6 gol, 3 asist skora katkı sağladı.