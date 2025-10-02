01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
2-0
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
0-4
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
2-1
01 Ekim
Villarreal-Juventus
2-2
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
2-0
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
1-1
01 Ekim
AS Monaco-M.City
2-2
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
4-1
01 Ekim
Barcelona-PSG
1-2

Fenerbahçe'de Edson, Nice maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Edson Alvarez, takımla antrenmanlara başladı. Meksikalı yıldızın Nice maçında forma giymesi bekleniyor.

calendar 02 Ekim 2025 08:35 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 08:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Edson Alvarez, takımla birlikte antrenmanlara başladı. Meksikalı yıldızın yeniden sahalara dönmesi, teknik heyetin yüzünü güldürdü.
 
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, bugün oynanacak Nice karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi. Fiziksel olarak herhangi bir sorunu bulunmayan Alvarez'in, oynayıp oynamayacağı ise maçın gidişatına göre netlik kazanacak.
 
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun son kararı beklenirken, Edson Alvarez'in dönüşü, sarı-lacivertli ekipte moralleri yükseltti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
