Fenerbahçe'de Edson, Nice maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Edson Alvarez, takımla birlikte antrenmanlara başladı. Meksikalı yıldızın yeniden sahalara dönmesi, teknik heyetin yüzünü güldürdü.
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, bugün oynanacak Nice karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi. Fiziksel olarak herhangi bir sorunu bulunmayan Alvarez'in, oynayıp oynamayacağı ise maçın gidişatına göre netlik kazanacak.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun son kararı beklenirken, Edson Alvarez'in dönüşü, sarı-lacivertli ekipte moralleri yükseltti.