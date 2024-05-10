Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun çifte hedefi

Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki yıldızı Edin Dzeko'nun hedefi belli oldu...
Boşnak forvet, bir günlük iznin ardından önceki gün başlayan Kayserisppor maçının hazırlıklarına katılmamıştı. Ancak Dzeko'nun bir sorunu olmadığı ve teknik ekibin izin verdiği öğrenildi.
Deneyimli oyuncu, dün yapılan haftanın ikinci antrenmanında yer aldı. Şampiyonluk şansının azalması nedeniyle herkes gibi moralsiz olan 38 yaşındaki golcü, buna rağmen arkadaşlarını kalan 3 maçı kazanmaları konusunda motive etmeye çalışıyor.
Sezonun ikinci yarısında sadece 4 kez ağları sarsabilen ve bu nedenle krallık yarışında Icardi'nin 3 gol gerisine düşen Edin Dzeko için ligi en skorer oyuncu olarak bitirmek artık zor. Ancak Boşnak yıldız kalan 3 maçı kazanmak kadar, gol krallığı için de elinden geleni sonun kadar yapmaya kararlı.
GALATASARAY HEDEFİ!
Dzeko'nun bir diğer hedefi de Galatasaray derbisinde ağları sarsarak 'Gerçek Fenerbahçeli' olmak. Bu hedefler, deneyimli oyuncunun motivasyonunu üst düzeyde tutmasına yardımcı oluyor.
Boşnak forvet, bir günlük iznin ardından önceki gün başlayan Kayserisppor maçının hazırlıklarına katılmamıştı. Ancak Dzeko'nun bir sorunu olmadığı ve teknik ekibin izin verdiği öğrenildi.
Deneyimli oyuncu, dün yapılan haftanın ikinci antrenmanında yer aldı. Şampiyonluk şansının azalması nedeniyle herkes gibi moralsiz olan 38 yaşındaki golcü, buna rağmen arkadaşlarını kalan 3 maçı kazanmaları konusunda motive etmeye çalışıyor.
Sezonun ikinci yarısında sadece 4 kez ağları sarsabilen ve bu nedenle krallık yarışında Icardi'nin 3 gol gerisine düşen Edin Dzeko için ligi en skorer oyuncu olarak bitirmek artık zor. Ancak Boşnak yıldız kalan 3 maçı kazanmak kadar, gol krallığı için de elinden geleni sonun kadar yapmaya kararlı.
GALATASARAY HEDEFİ!
Dzeko'nun bir diğer hedefi de Galatasaray derbisinde ağları sarsarak 'Gerçek Fenerbahçeli' olmak. Bu hedefler, deneyimli oyuncunun motivasyonunu üst düzeyde tutmasına yardımcı oluyor.