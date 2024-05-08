Fenerbahçe'de Edin Dzeko idmanda yer almadı

Fenerbahçe'de takım kaptanı Edin Dzeko günün antrenmanında yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko idmanda yer almadı
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08 Mayıs 2024 19:30
Fenerbahçe'de takım kaptanı Edin Dzeko ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin yaptığı günün antrenmanında yer almadı ve takımla birlikte çalışmadı.

Haberde Dzeko'nun neden idmanda yer almadığına dair bir bilgi yer almazken, Fenerbahçe'nin basınla paylaştığı idman fotoğraflarında da Edin Dzeko yer almadı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 44 maça çıkan Edin Dzeko, bu maçlarda 24 gol 9 asistlik performans gösterdi.



 
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