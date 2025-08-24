23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
3-1
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
2-1
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
3-1
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-0
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-1
23 Ağustos
Levante-Barcelona
2-3
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
1-2
23 Ağustos
Roma-Bologna
1-0
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
3-0
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
2-2
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-2
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Fenerbahçe'de dikkat çeken şut istatistiği!

Fenerbahçe, Kocaelispor maçında kaleci dışında sahadaki tüm oyuncularıyla şut denemesi yaptı.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de dikkat çeken şut istatistiği!
Fenerbahçe, Süper Lig'de Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada hücum gücünü rakamlarla da gösterdi.

Sarı-lacivertlilerde ilk 11'de kaleci dışında sahaya çıkan tüm oyuncular, maçı en az bir şut denemesiyle tamamladı.

Karşılaşmada en çok şut çeken isim 6 denemeyle Anderson Talisca olurken, onu ikişer şutla Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri takip etti. İsmail Yüksek de iki şutla hücuma katkı verdi. Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın ve Fred ise birer şutla mücadeleyi tamamladı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.