Fenerbahçe'de dikkat çeken rakam!

Fenerbahçe, bu sezon ligin ilk 3 sırasında yer alan diğer iki rakibini mağlup edemedi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Samsunspor ile oynadığı 4 maçta 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de dikkat çeken rakam!
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16 Mart 2025 22:49
Süper Lig'de sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe için dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligin ilk 3 sırasında yer alan diğer iki rakibini mağlup edemedi.

İşte o sonuçlar

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Samsunspor 2-2 Fenerbahçe
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-0 Samsunspor

BEŞİKTAŞ VE EYÜPSPOR'U DA YENEMEDİ

Fenerbahçe, şu anda ligde 4 ve 5. sırada yer alan Beşiktaş ve Eyüpspor'a karşı da galibiyet alamadı.

Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybetti ve Eyüpspor ile yine deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

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