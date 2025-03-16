Fenerbahçe'de dikkat çeken rakam!

Süper Lig'de sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe için dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-lacivertliler, bu sezon ligin ilk 3 sırasında yer alan diğer iki rakibini mağlup edemedi.
İşte o sonuçlar
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Samsunspor 2-2 Fenerbahçe
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-0 Samsunspor
BEŞİKTAŞ VE EYÜPSPOR'U DA YENEMEDİ
Fenerbahçe, şu anda ligde 4 ve 5. sırada yer alan Beşiktaş ve Eyüpspor'a karşı da galibiyet alamadı.
Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybetti ve Eyüpspor ile yine deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon ligin ilk 3 sırasında yer alan diğer iki rakibini mağlup edemedi.
İşte o sonuçlar
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Samsunspor 2-2 Fenerbahçe
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-0 Samsunspor
BEŞİKTAŞ VE EYÜPSPOR'U DA YENEMEDİ
Fenerbahçe, şu anda ligde 4 ve 5. sırada yer alan Beşiktaş ve Eyüpspor'a karşı da galibiyet alamadı.
Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybetti ve Eyüpspor ile yine deplasmanda 1-1 berabere kaldı.