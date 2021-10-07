Fenerbahçe'de dikkat çeken olay: Mesut Özil

Millî araya mutlu ve huzurlu giren bir Kanarya vardı. Çünkü 8 haftalık dilimi en yakın rakibi Trabzonspor'un bir puan önünde zirvede tamamladı. Ve bu kısa süreli başarı hikayesinde dünyaca ünlü isim Mesut Özil pek fazla ön plana çıkamadı. Sebebi de gerek sakatlığı gerekse Vitor Pereira'nın tercihine bağlı oyun anlayışıydı. Başkan Ali Koç'un "O bizim takım liderimiz" dediği Mesut Özil'siz takım bu başarıyı elde ederken formda bir Mesut'lu Fenerbahçe'yi camia hayal etmek ve önümüzdeki günlerde sahada görmek istiyor.Taraftarın çok şeyler beklediğini bilen ve gönül verdiği takımın formasını terletmekten gurur duyan Mesut Özil de daha çok katkı vermek, başarıya ortak olmak için çabalıyor. Millî ara sonrasında gerek lig gerek Avrupa kupası maçları anlamında yoğun bir maratona girecek olan sarı lacivertlilerde Vitor Pereira da kafa ve fizik anlamında hazır bir Mesut'u kadrosunda görmeyi diliyor. Zaman zaman süre alamaması kriz gibi görülse de sarı lacivertliler Mesut olayında hem oyuncuyu hem de önündeki maçları kazanmayı planlıyor.