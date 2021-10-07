Fenerbahçe'de dikkat çeken olay: Mesut Özil

Geride kalan 8 hafta sonunda 19 puanla en tepede olan sarı lacivertlilerde dünya yıldızı Mesut Özil, gerek sakatlığı gerekse tercihe bağlı olarak sadece 291 dakika süre aldı, iki gol attı ve bir asist yaptı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de dikkat çeken olay: Mesut Özil
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07 Ekim 2021 12:49
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Millî araya mutlu ve huzurlu giren bir Kanarya vardı. Çünkü 8 haftalık dilimi en yakın rakibi Trabzonspor'un bir puan önünde zirvede tamamladı. Ve bu kısa süreli başarı hikayesinde dünyaca ünlü isim Mesut Özil pek fazla ön plana çıkamadı. Sebebi de gerek sakatlığı gerekse Vitor Pereira'nın tercihine bağlı oyun anlayışıydı. Başkan Ali Koç'un "O bizim takım liderimiz" dediği Mesut Özil'siz takım bu başarıyı elde ederken formda bir Mesut'lu Fenerbahçe'yi camia hayal etmek ve önümüzdeki günlerde sahada görmek istiyor.

TEKRAR KAZANALIM

Taraftarın çok şeyler beklediğini bilen ve gönül verdiği takımın formasını terletmekten gurur duyan Mesut Özil de daha çok katkı vermek, başarıya ortak olmak için çabalıyor. Millî ara sonrasında gerek lig gerek Avrupa kupası maçları anlamında yoğun bir maratona girecek olan sarı lacivertlilerde Vitor Pereira da kafa ve fizik anlamında hazır bir Mesut'u kadrosunda görmeyi diliyor. Zaman zaman süre alamaması kriz gibi görülse de sarı lacivertliler Mesut olayında hem oyuncuyu hem de önündeki maçları kazanmayı planlıyor.  

 

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