09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Fenerbahçe'de Devin Özek'ten transfer itirafları

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, sarı-lacivertli takımla ilgili itiraflarda bulundu.

08 Eylül 2025 22:39 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025 11:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, yeni teknik direktör ile ilgili konuştu.

Alman basınından Bild'e konuşan Özek, "Transfer dönemi bizim için iyi geçti, birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman başarılı bir dönem geçirmiş olacağız." dedi.

Bild'de yer alan haberde, Fenerbahçe'nin transferde önemli işlere imza attığı ve bu başarının mimarının 30 yaşındaki Devin Özek olduğu yazıldı.

JHON DURAN TRANSFERİ


Jhon Duran transferiyle ilgili konuşan Özek, "Birkaç ay önce 75 milyon euro'ya Suudi Arabistan'a transfer oldu. Onu almak aslında imkansızdı, özellikle de Premier Lig'den teklifler aldığı için. İlk başta reddedildik. Kolombiya'ya onun yanına uçtum. Orada bir hafta geçirdim. Orada bir hafta boyunca ailesini, danışmanlarını ve kendisini ikna etmeye çalıştık ve pes etmedik. Görüşmeler kolay olmadı. Çılgın bir transferdi ama ben ona tamamen inanıyorum! Anlaşma bozulmuş olsa veya bir sorun çıksa, başkana uçağın kiralama bedelini ödemek zorunda kalırdım (Gülerek)" dedi.

"LİDERLİK YAPISI ÖNEMLİYDİ"

Açıklamalarına devam eden Özek, "Kadro planlamasında önemli bir nokta liderlik yapısıydı. Takımda kaptanlık yapmış üç yeni oyuncumuz var. Semedo Wolverhampton'da, Skriniar Inter'de ve Edson Alvarez Meksika milli takımında kaptanlık yaptı. Ayrıca Ederson ile takımda büyük bir karakterimiz var." sözlerini sarf etti.

EDERSON TRANSFERİ

Manchester City'den transfer edilen Ederson ile ilgili konuşan genç futbol insanı, "Ederson, benim için dünyanın en iyi üç kalecisinden biri. Bize katılması çok özel bir şey. Onu transfer etme fırsatı yakaladık ve bunu değerlendirmeliydik çünkü kalede bir değişiklik yapmak istiyorduk. Bize transfer olduğu için gurur duyuyoruz. Ederson, takımımıza çok şey katabilir ve katacaktır. Ayrıca her şeyi kazanmış bir oyuncu. Biz de bu şampiyonluk zihniyetini mutlaka kazanmak istiyorduk." diye konuştu.

HOENESS İLE GÖRÜŞME YOK!

Öte yandan Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası gündeme gelen adaylardan biri de Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeness olmuştu. Bild'de yer alan haberde Devin Özek ve Hoeness'in, birbirlerini iyi tanıdığı ancak herhangi bir görüşme yapılmadığı ifade edildi.

 

