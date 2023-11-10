Fenerbahçe'de deplasmanlarda kale düştü

Avrupa Kupaları'nda ilk üç deplasman karşılaşmasında gol yemeyen Fenerbahçe son iki maçta 3 gol yedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de deplasmanlarda kale düştü
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10 Kasım 2023 01:36
Son güncelleme 10 Kasım 2023 02:05
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanlarda savunmada gösterdiği olumlu performansı son 2 maçta kaybetti.

Söz konusu kulvarda oynadığı ilk 3 deplasman maçında rakiplerine gol izni vermeyen sarı-lacivertliler, 1 gol yediği Spartak Trnava deplasmanının ardından Ludogorets deplasmanında da kalesine atılan 2 gole engel olamadı.

İlk 3 karşılaşma şu şekilde:

Zimbru 0-4 Fenerbahçe

Maribor 0-3 Fenerbahçe

Twente 0-1 Fenerbahçe

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