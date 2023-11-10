Fenerbahçe'de deplasmanlarda kale düştü

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanlarda savunmada gösterdiği olumlu performansı son 2 maçta kaybetti.
Söz konusu kulvarda oynadığı ilk 3 deplasman maçında rakiplerine gol izni vermeyen sarı-lacivertliler, 1 gol yediği Spartak Trnava deplasmanının ardından Ludogorets deplasmanında da kalesine atılan 2 gole engel olamadı.
İlk 3 karşılaşma şu şekilde:
Zimbru 0-4 Fenerbahçe
Maribor 0-3 Fenerbahçe
Twente 0-1 Fenerbahçe
Söz konusu kulvarda oynadığı ilk 3 deplasman maçında rakiplerine gol izni vermeyen sarı-lacivertliler, 1 gol yediği Spartak Trnava deplasmanının ardından Ludogorets deplasmanında da kalesine atılan 2 gole engel olamadı.
İlk 3 karşılaşma şu şekilde:
Zimbru 0-4 Fenerbahçe
Maribor 0-3 Fenerbahçe
Twente 0-1 Fenerbahçe
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