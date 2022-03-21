Fenerbahçe'de Crespo fırtınası

Fenerbahçe'de hem savunmada hem hücumda kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getiren Miguel Crespo, Konya maçında Pelkas'ın golünde enfes bir pas verip, bu sezon ligdeki ilk asistini yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Crespo fırtınası
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21 Mart 2022 09:07
 Vitor Pereira'nın sezon başında transferini çok istediği Miguel Crespo, Konyaspor karşısında Fenerbahçe'nin en iyileri arasındaydı.

Hem savunmada hem hücumda kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getiren Crespo, Pelkas'ın golünde enfes bir pas verip, bu sezon ligdeki ilk asistini yaptı.

"3 PUANI HAK ETTİK"

25 yaşındaki orta saha, "Aslında maça çok iyi ve hırslı başladık. Ancak Konyaspor öne geçti. Çok iyi çalışıyoruz ve meyvelerini alıyoruz. Savaştık ve kazandık. 3 puanı hak ettik" ifadelerini kullandı. 

 

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