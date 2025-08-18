Fenerbahçe'de Cengiz bilmecesi

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte kadrosu genel hatlarıyla şekillenen Fenerbahçe'de, ayrılması beklenen bazı oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor.
MOURINHO'NUN PLANLARINDA YOK
Jose Mourinho'nun takım planlamasında Cengiz Ünder'e yer vermediği öne sürüldü. Portekizli teknik adamın, milli futbolcuyu yeni sezonda rotasyon dışında bırakmayı düşündüğü iddia ediliyor.
CENGİZ AYRILMAK İSTEMİYOR
Öte yandan Cengiz Ünder'in ise Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-lacivertli formayı giymeye devam edip yeniden form tutmak istiyor.
