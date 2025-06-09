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Fenerbahçe'de büyük revizyon: 10'un üzerinde veda!

Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunu yenileme kararı aldı. Sarı-lacivertlilerde 10'un üzerinde ayrılık yaşanması bekleniyor.

calendar 09 Haziran 2025 12:48 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2025 13:02
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de büyük revizyon: 10'un üzerinde veda!
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hem gelen hem giden oyuncular açısından hareketli bir yaz dönemi geçirecek. Başkan Ali Koç'un daha önce en az dört transfer yapılacağını açıklamasının ardından, takımdan ayrılacak isimlerin artmasıyla bu sayının yükseleceği belirtiliyor.

4 İSME İLGİLER ARTIYOR

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Maximin ve Kostic gibi isimlerle yollar ayrılırken, sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel ile de anlaşma sağlanamadı. Ayrıca birçok oyuncuya Avrupa'dan teklif geldiği ve bu ayrılıkların da süreci hızlandırdığı öğrenildi. Özellikle İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski ve Fred gibi isimlerle ilgilenen kulüplerin sayısı artıyor.


2 YILDIZ İLE VEDA KESİN

Başkan Ali Koç da yaptığı açıklamada, takımdaki yıldız oyunculara ciddi teklifler geldiğini doğrulamıştı. Faslı golcü En Nesyri ve kaleci Dominic Livakovic'in de kesin olarak satılması planlanıyor.

Bu gelişmeler doğrultusunda, takımdan ayrılacak oyuncu sayısının 10'un üzerine çıkması bekleniyor.

YILDIZ TRANSFERLERİ DEVAM EDECEK

Teknik heyet ve yönetim, bu süreçte transfer çalışmalarına hız verirken; kaleci, iki stoper, bir kanat beki, iki orta saha, bir kanat ve bir forvet transferi yapılması planlanıyor.

Ancak kulüp, her pozisyon için kaliteli ve kendini ispatlamış oyunculara yönelmiş durumda. Yönetim, isimli ve deneyimli futbolcular dışında kimseyi kadroya dahil etmeme konusunda kararlı. 


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