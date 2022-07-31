Fenerbahçe'de Brezilya ekolü döndü

Jorge Jesus ile yeni bir döneme giriş yapan ve şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra Brezilya ekolüne dönüş yapıyor.
Bir dönem harika işler yapan Alex, Aurelio, Luciano, Nobre, Edu, Carlos, Deivid, Andre Santos ve Cristian Baroni gibi kulüp tarihinde iz bırakmış Sambacılar'dan sonra sarı-lacivertliler, yeni sezon için şu ana kadar yaptığı 9 transferden 5'ini Brezilyalı isimlerden tercih etti.
7 OYUNCU AYNI DİLİ KONUŞUYOR
Brezilya'dan Lincoln Henrique, Willian Arao, Joao Pedro, Luan Peres ve Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de ayrıca Emre Mor, Bruma, Joshua King ve Tiago Çukur transfer edildi.
Güney Amerikalı oyuncuların yeteneklerine çok güvenen Portekizli teknik adam Jorge Jesus, yeni sezon planlarını buna göre yapıyor. Bu arada kadrosunda 5 Brezilyalı ve 2 Portekizli oyuncu bulunduran Fenerbahçe'de 7 yabancı futbolcu aynı dili konuşmanın avantajına sahip.
DEVLER LİGİ'NDE BÜYÜK BAŞARI
2007-08 sezonunda kadrosunda tam 6 Brezilyalı bulunduran Fenerbahçe, o dönem Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti. Benzer senaryo bu sezon da yaşanırken transfer edilen oyuncuların kalitesi ve katkısı merakla bekleniyor.
Bir dönem harika işler yapan Alex, Aurelio, Luciano, Nobre, Edu, Carlos, Deivid, Andre Santos ve Cristian Baroni gibi kulüp tarihinde iz bırakmış Sambacılar'dan sonra sarı-lacivertliler, yeni sezon için şu ana kadar yaptığı 9 transferden 5'ini Brezilyalı isimlerden tercih etti.
7 OYUNCU AYNI DİLİ KONUŞUYOR
Brezilya'dan Lincoln Henrique, Willian Arao, Joao Pedro, Luan Peres ve Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de ayrıca Emre Mor, Bruma, Joshua King ve Tiago Çukur transfer edildi.
Güney Amerikalı oyuncuların yeteneklerine çok güvenen Portekizli teknik adam Jorge Jesus, yeni sezon planlarını buna göre yapıyor. Bu arada kadrosunda 5 Brezilyalı ve 2 Portekizli oyuncu bulunduran Fenerbahçe'de 7 yabancı futbolcu aynı dili konuşmanın avantajına sahip.
DEVLER LİGİ'NDE BÜYÜK BAŞARI
2007-08 sezonunda kadrosunda tam 6 Brezilyalı bulunduran Fenerbahçe, o dönem Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti. Benzer senaryo bu sezon da yaşanırken transfer edilen oyuncuların kalitesi ve katkısı merakla bekleniyor.
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