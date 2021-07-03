Fenerbahçe'de Bilic direkten döndü! İşte nedeni...

Vitor Pereira'yı takımın başına getiren Fenerbahçe'de Slaven Bilic transferi son anda iptal oldu. Hırvat teknik adam, kulübü Beijing Guoan'dan izin alamadığı için sarı-lacivertli takımın başına geçemedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de Bilic direkten döndü! İşte nedeni...
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03 Temmuz 2021 10:52
Fenerbahçe'de tüm camia ve taraftarlar yeni teknik direktörün kim olacağına kilitlenirken ismi gündeme gelen Slaven Biliç'in kulübü Beijing Guoan'dan vize alamadığı ortaya çıktı.

Daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik adamın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmasına rağmen 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Çin ekibinin başkanın izin vermemesi nedeniyle teklifi geri çevirmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Fenerbahçe, bu gelişme üzerine rotasını eski hocası Vitor Pereira'ya çevirip 2 yıllık sözleşme imzaladı.


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