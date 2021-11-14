Fenerbahçe'de Berke Özer'in derbi heyecanı

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla kaleyi devralan Berke Özer'i farklı bir deneyim bekliyor. Genç file bekçisi, milli aradan sonra oynanacak Galatasaray maçında ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.



KENDİNİ KABUL ETTİRMEK İSTİYOR



2018-2019 sezonunda 2.5 milyon euro karşılığında Altınordu'dan henüz 18 yaşında sarı-lacivertlilere transfer olan Berke, ilk yılında sadece 1 maçta oynadı. Daha sonra 2 yıl Westerlo'ya kiralanan genç kaleci, Galatasaray karşısında göstereceği performansla kendini camiaya kabul ettirmeyi hedefliyor.





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