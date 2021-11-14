Fenerbahçe'de Berke Özer'in derbi heyecanı

Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin kalesinde olmaya hazırlanan Berke Özer, kariyerinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Berke Özer'in derbi heyecanı
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14 Kasım 2021 13:27
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla kaleyi devralan Berke Özer'i farklı bir deneyim bekliyor. Genç file bekçisi, milli aradan sonra oynanacak Galatasaray maçında ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

KENDİNİ KABUL ETTİRMEK İSTİYOR

2018-2019 sezonunda 2.5 milyon euro karşılığında Altınordu'dan henüz 18 yaşında sarı-lacivertlilere transfer olan Berke, ilk yılında sadece 1 maçta oynadı. Daha sonra 2 yıl Westerlo'ya kiralanan genç kaleci, Galatasaray karşısında göstereceği performansla kendini camiaya kabul ettirmeyi hedefliyor.


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