30 Haziran
Inter-Fluminense
22:00
01 Temmuz
M.City-Al Hilal
04:00
30 Haziran
Brann-Sandefjord
20:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
30 Haziran
Djurgaarden-IFK Norrkoeping
20:00
30 Haziran
Mjaellby-Malmö FF
20:00

Fenerbahçe'de Becao, kulüp arıyor!

Fenerbahçe'nin yeni sezon planlarında yer almayan Rodrigo Becao'ya İtalya'dan bazı kulüplerin ilgi gösterdiği öne sürüldü.

calendar 30 Haziran 2025 10:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Becao, kulüp arıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sakatlığı nedeniyle geçen sezon formasından uzak kalan Becao, yeni sezonda takımda düşünülmüyor.

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kendisine kulüp aramaya başladı.

Sakatlığın etkilerinden kurtulan Becao ile İtalya'dan bazı takımların ilgilendiği iddia edildi

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 15 karşılaşmada boy gösteren Becao, 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.



 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.