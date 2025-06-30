Fenerbahçe'de Becao, kulüp arıyor!

Sakatlığı nedeniyle geçen sezon formasından uzak kalan Becao, yeni sezonda takımda düşünülmüyor.
Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kendisine kulüp aramaya başladı.
Sakatlığın etkilerinden kurtulan Becao ile İtalya'dan bazı takımların ilgilendiği iddia edildi
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 15 karşılaşmada boy gösteren Becao, 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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