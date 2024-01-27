Fenerbahçe'de Batshuayi, Avrupa'nın zirvesinde!

'nin nöbetçi golcüsü, attığı gollerle takımını sırtlıyor. Edin Dzeko'nun yarısı kadar süre almasına rağmen daha skorer bir görüntü ortaya koyan Belçikalı yıldız, bu alanda birçok süperstarı da geride bıraktı.Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan ve bin 82 dakika sahada kalan 30 yaşındaki oyuncu, tam 14 kez ağları sarstı. 78 dakikada bir gol katkısı veren Michy, bu alandaBatsman'ın ardından Paris Saint-Germain'in süper starı80 dakikada bir gol katkısı vererek ikinci sırada yer alıyor. Bayern Münih'in İngiliz yıldızıde 83 dakikada bir ağları sarsmayı başardı. Manchester City'nin Norveçlisiise 98 dakika bir gol atıyor. Michy Batshuayi bu üç süperstarın yanı sıra;gibi isimleri de geçmeyi başardı.Fenerbahçe'nin geçen sezon 3.5 milyon euroya transfer ettiği Michy Batshuayi, takımda kalmak istediğini açıklasa da Belçikalı yıldızın talipleri artıyor.Al-Hilal'in yanı sırave30 yaşındaki golcüyü transfer etmek istiyor. Fenerbahçe de iyi bir teklif gelmesi halinde Batsman'la yolları ayırabilir.