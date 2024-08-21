Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!

Fenerbahçe, son olarak Joao Pedro ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli takımda Luan Peres, Serdar Aziz, Miha Zajc, Ryan Kent, Emre Mor ve Samet Akaydin'in da ayrılığına kesin gözle bakılıyor.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
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21 Ağustos 2024 10:54
Fenerbahçe'de transfer çalışmalarıyla birlikte takımdan ayrılacak isimler konusunda da çalışmalar devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, son olarak Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetmiş ve Brezilyalı futbolcu ile yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun ardından Luan Peres, Serdar Aziz, Miha Zajc, Ryan Kent, Emre Mor ve Samet Akaydin'in ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.





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