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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Güney Koreli genç futbolcusu Jin-ho Jo'nun sözleşmesini feshetti.
Fenerbahçe, Jin-ho Jo'yu 2021-2022 sezonu başında Güney Kore ekibi Joenbuk altyapısına transfer eti.
Temmuz 2024 tarihinde Sırp ekibi Radnicki'ye kiralanan orta alan oyuncusu daha önce de Novi Pazar'a kiralık olarak gönderilmişti.
ZENİT MAÇI PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 600 bin euro... Jin-ho Jo, Kadıköy'de Mart 2023'te oynanan Zenit maçındaki performansıyla dikkat çekmişti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Güney Koreli genç futbolcusu Jin-ho Jo'nun sözleşmesini feshetti.
Fenerbahçe, Jin-ho Jo'yu 2021-2022 sezonu başında Güney Kore ekibi Joenbuk altyapısına transfer eti.
Temmuz 2024 tarihinde Sırp ekibi Radnicki'ye kiralanan orta alan oyuncusu daha önce de Novi Pazar'a kiralık olarak gönderilmişti.
ZENİT MAÇI PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 600 bin euro... Jin-ho Jo, Kadıköy'de Mart 2023'te oynanan Zenit maçındaki performansıyla dikkat çekmişti.