Fenerbahçe'de ayrılık: Jin-ho Jo

Fenerbahçe, Güney Koreli genç futbolcusu Jin-ho Jo'nun sözleşmesini feshetti.

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Fenerbahçe'de ayrılık: Jin-ho Jo
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14 Nisan 2025 17:19
Son güncelleme 14 Nisan 2025 17:34
Fenerbahçe'de bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Güney Koreli genç futbolcusu Jin-ho Jo'nun sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe, Jin-ho Jo'yu 2021-2022 sezonu başında Güney Kore ekibi Joenbuk altyapısına transfer eti.

Temmuz 2024 tarihinde Sırp ekibi Radnicki'ye kiralanan orta alan oyuncusu daha önce de Novi Pazar'a kiralık olarak gönderilmişti.

ZENİT MAÇI PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 600 bin euro... Jin-ho Jo, Kadıköy'de Mart 2023'te oynanan Zenit maçındaki performansıyla dikkat çekmişti.

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