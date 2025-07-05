Fenerbahçe'de Amrabat yerine Wendel!

Fenerbahçe'de orta saha rotasyonunda önemli değişiklikler gündemde.



Geçtiğimiz sezonun başında Fiorentina'dan 2 milyon euroya kiralanan Sofyan Amrabat'ın bonservisi, sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi gereği 1 Temmuz itibarıyla alındı. Sarı-lacivertliler, Faslı oyuncu için İtalyan ekibine 12 milyon euro ödedi.



ATALANTA İLGİLENİYOR





Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezon planlarında yer almayan Amrabat, satış listesine konuldu. Tecrübeli futbolcuyla Serie A ekiplerinden Atalanta ilgileniyor.



İtalyan kulübü, 12 milyon euroluk teklif sunarken, Fenerbahçe 15 milyon euro istiyor. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.





AMRABAT GİDERSE WENDEL GELİYOR



Fenerbahçe, Amrabat'ın takımdan ayrılması halinde bu bölgeye yapacağı takviye için rotasını Rusya'ya çevirdi.



Sarı-lacivertliler, Zenit forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel'i gündemine aldı. İlk temasın kurulduğu ve transfer şartlarının araştırıldığı bildirildi.



ZENİT KARNESİ



2020 yılında transfer olduğu Zenit formasıyla 150 resmi maça çıkan Brezilyalı orta saha, takımına 21 gol ve 36 asistlik katkı sağladı.