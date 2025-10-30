Fenerbahçe'de Alvarez sevinci!

Fenerbahçe'ye derbi öncesi sevindirici haber geldi.
Türkiye gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, derbiye tam kadro çıkacak. Gaziantep maçında sakatlık yaşayan Edson Alvarez'in ciddi bir sorunu olmadığının belirlenmesiyle sarı lacivertlilerde eksik oyuncu kalmadı.
Kazanan kadroyu bozmayı düşünmeyen teknik direktör Domenico Tedesco, derbiye Stuttgart ve Gaziantep maçlarında sahaya sürdüğü on birle çıkacak.
PERFORMANSI
Fenerbahçe ile bu sezon 6 maçta forma giyen Meksikalı yıldız, 388 dakika süre aldı.
