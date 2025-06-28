Fenerbahçe'de 12 milyon Euro'luk beklenti

Fenerbahçe'nin geçen yaz transfer döneminde Sofyan Amrabat'ı 12 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Fiorentina'dan 2 milyon Euro karşılığında 1 yıllığına kiralanmıştı.
Ancak Faslı oyuncu, Fenerbahçe performansı ile beklentileri karşılayamadı. Fenerbahçe yönetimi, zorunlu olarak Amrabat'ın bonservisi aldı ama oyuncuyu gelecek planlamasında değerlendirmiyorlar. Bu durumdan dolayı Fenerbahçe, orta saha için arayışlara başladı ve Thomas Partey'i kadroya katmak için uğraşıyor.
Takımdan gitmesi beklenen Sofyan Amrabat'a da ilgi var. İtalya'dan Napoli ve Atalanta, yıldız futbolcunun peşinde. Ayrıca yerli statüsünde sayıldığı Suudi Arabistan ekipleri de Amrabat'la yakından ilgileniyor.
BEKLENTİ 12 MİLYON
Fenerbahçe, bonservis için ödediği 12 milyon Euro'ya yakın bir rakama Faslı oyuncuyu satmak istiyor.
Ancak Faslı oyuncu, Fenerbahçe performansı ile beklentileri karşılayamadı. Fenerbahçe yönetimi, zorunlu olarak Amrabat'ın bonservisi aldı ama oyuncuyu gelecek planlamasında değerlendirmiyorlar. Bu durumdan dolayı Fenerbahçe, orta saha için arayışlara başladı ve Thomas Partey'i kadroya katmak için uğraşıyor.
Takımdan gitmesi beklenen Sofyan Amrabat'a da ilgi var. İtalya'dan Napoli ve Atalanta, yıldız futbolcunun peşinde. Ayrıca yerli statüsünde sayıldığı Suudi Arabistan ekipleri de Amrabat'la yakından ilgileniyor.
BEKLENTİ 12 MİLYON
Fenerbahçe, bonservis için ödediği 12 milyon Euro'ya yakın bir rakama Faslı oyuncuyu satmak istiyor.
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