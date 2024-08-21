Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma ve taktik çalışmalarla gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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21 Ağustos 2024 16:35
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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