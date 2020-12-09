Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo sevinci

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e konuk olacak. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.



Bu zorlu maç öncesi Fenerbahçe Beko'ya müjdeli bir haber geldi. Fransız oyun kurucu Nando De Colo sakatlığını atlattı ve kafileye dahil edildiği açıklandı.



İşte Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama:



Bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Nando De Colo ve Alex Perez'in sağlık durumlarıyla ilgili takım doktorumuz Ahmet Kulduk'un açıklamaları şu şekildedir:



6 Kasım tarihinde oynanan Khimki Moskova maçının ilk çeyreğinde sağ baldırında kas sakatlığı yaşayan Nando De Colo, tedavi süreci ve bireysel idmanların ardından takım çalışmalarına dahil oldu. Teknik ekibimizin kararıyla sporcumuz, Alba Berlin maçı için yapacağımız seyahatte takım kadromuza dahil edilmiştir.



25 Kasım tarihinde yapılan takım idmanında sol baldır sakatlığı yaşayan Alex Perez'in, yapılan fiziksel testlerinde tam olarak hazır olmadığı görülmüş ve oyuncumuzun tedavi süreci uzatılmıştır. Sporcumuzun durumu önümüzdeki hafta tekrar gözlemlenecek ve takım idmanlarına dahil edileceği tarihe teknik ekibimizle birlikte karar verilecektir.



