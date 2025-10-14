13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
1-1
13 Ekim
Galler-Belçika
2-4
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
2-1
13 Ekim
İzlanda-Fransa
2-2
13 Ekim
İsveç-Kosova
0-1
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
0-0
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
2-0
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
0-1
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
3-0
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-0
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
1-0

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Dubai Basketbol!

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Dubai Basketbol'u konuk edecek.

calendar 14 Ekim 2025 00:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Dubai Basketbol!
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 4. haftasında 14 Ekim Salı günü ligin yeni takımı Dubai Basketbol'u konuk edecek. 

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Sezona 96-77'lik Paris Basketbol galibiyetiyle başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, ardından çıktığı 2 maçta önce Zalgiris Kaunas'a deplasmanda 84-81, ardından iç sahada Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu.

Dubai Basketbol da sarı-lacivertlerle benzer bir performans sergiledi. Sezonun ilk maçında sahasında Partizan'ı 89-76 yenen Dubai Basketbol, ardından çıktığı 2 deplasman maçında önce AS Monaco'ya 103-81, ardından Olympiakos'a 86-67 kaybetti.

Geçen sezon Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk yaşayan milli basketbol Sertaç Şanlı'yı kadrosuna katan Dubai ekibi, Dzanan Musa transferiyle de dikkati çekmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
