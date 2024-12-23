Fenerbahçe Beko, iki imza için gün sayıyor

THY EuroLeague'de sezon başındaki iyi başlangıcın uzağında kalan Fenerbahçe Beko, takıma iki takviye yapmaya hazırlanıyor.Boban Marjanovic ile yollarını ayıran ve uzun rotasyonuna kesinlikle takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Toronto Raptors'tan Bruno Fernando'yu kadrosuna katmak için çok büyük mesafe kat etti.Sarı-lacivertli ekip, prosedürleri hallettikten sonra Angolalı oyuncuyu resmen kadrosuna katmak istiyor. Fernando, sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.Öte yandan Wade Baldwin ve Scottie Wilbekin'den sakatlıkları sebebiyle faydalanamayan Fenerbahçe, Skylar Mays'ten de istediği katkıyı alamayınca oyun kurucu hamlesi yapmak için harekete geçti.Valencia'da forma giyen Jean Montero'yu gündemine alan Fenerbahçe, EuroLeague'den oyuncu almanın zor olduğunu düşündüğü için Valencia'nın Dominikli yıldızının peşine düştü.Oyuncunun serbest kalma maddesini ödemeye hazırlanan sarı-lacivertli ekip, bu transferi de kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor.Dominikli oyuncu Eurocup'ın (ortalama 12 sayı ve 5 asist) ve ACB Ligi'nin (ortalama 14 sayı ve 5 asist) sansasyonel oyuncularından biri.