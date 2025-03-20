Fenerbahçe Beko, Fransa'da mağlup!

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 30. haftasında deplasmanda Fransa'nın Monaco takımı ile karşılaştı.



Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 91-82 kazandı.



Sarı-Lacivertliler'in 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken, Monaco ise son 5 maçta 2. galibiyetini aldı.



20 galibiyetle ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde 10. kez kaybetti. AS Monaco ise bu sezonki 18. galibiyetini elde etti.



İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı da Fransız temsilcisi 99-69'luk skorla kazanmıştı.



Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe Beko, Paris Basket'i konuk edecek. Monaco ise Zalgiris'i ağırlayacak.



Salon: Salle Gaston Medecin



Hakemler: Carlos Peruga, Piotr Pastusiak (Polonya), Milos Koljensic (Karadağ)



AS Monaco: Okobo 16, Blossomgame 2, Theis 15, Diallo 3, James 29, Loyd 13, Jaiteh 8, Strazel 5, Motiejunas, Cornelie, Tarpey



Fenerbahçe Beko: McCollum 24, Sertaç Şanlı 8, Hayes-Davis 9, Guduric 15, Colson 2, Baldwin 9, Melli 2, Tarık Biberoviç 10, Bango 3, Hall



1. Periyot: 26-28



Devre: 47-43



3. Periyot: 63-58







