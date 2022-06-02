Fenerbahçe Beko, Elie Okobo'nun peşinde

THY Euroleague'de beklentilerin çok daha altında bir performans sergileyerek play-off turuna kalamayan Fenerbahçe Beko, gelecek sezon için kadroyu güçlendirmenin hazırlıklarını yapıyor.



Litvanyalı gazeteci Donatas Urbonas'ın haberine göre; özellikle gard pozisyonuna bir hamle yapmak isteyen Fenerbahçe, ASVEL'de forma giyen Fransız oyuncu Elie Okobo'yu gündemine aldı.



Haberde Okobo'nun, her ne kadar NBA'e dönme niyetinde olsa da Avrupa'da kalma ihtimalini de tamamen yok saymadığı yazıldı. Nando de Colo'nun sözleşmesinin bitmesi ve Pierria Henry'nin de kulüp opsiyonlu şekilde 1 yıllık kontratı olması sebebiyle Fenerbahçe'nin bu bölgeyi yıldız bir isimle geçmek istediği ifade edildi.



Elie Okobo, geçtiğimiz sezon Euroleague'de 27 dakika ortalama sürenin yanı sıra, 14.5 sayı, 3.9 asist ve 2.8 ribaunt ortalaması tutturdu.





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